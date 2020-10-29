Шкарлет про попередження ЄС: "Цитування уривків з листа є вирваним з контексту"

В.о. міністра освіти Сергій Шкарлет прокоментував повідомлення в ЗМІ про те, що Євросоюз попередив його через спроби зруйнувати реформи в міністерстві.

Про це Шкарлет написав у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у ЗМІ поширено інформацію про те, що нібито "Євросоюз попередив Шкарлета через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти". Гучний заголовок, чи не так? Але коли ЄС хоче донести свою думку або бачення до МОН, то, вочевидь, він це робить напряму, а не через допоміжні шляхи комунікації, як то, наприклад, стрічки новин. Так насправді і було. А тому, прохання користуватися лише офіційними джерелами інформації. Адже цитування уривків із листа є вирваним із контексту, що нівелює розуміння змісту листа в цілому", - написав Шкарлет.

В.о. міністра заявив, що лист від представництва ЄС МОН отримало 28 жовтня, і він "стосується тривалої і плідної співпраці з експертами ЄС та реалізації заходів реформ освіти та системи державного управління".

"Принагідно, нагадаю, що у вересні мав зустріч з керівником програм співробітництва ЄС в Україні Стефаном Шльойнінгом, на якій ми обговорили питання продовження реформ за підтримки ЄС, у тому числі Нової української школи", - додав він.

Шкарлет наголосив, що між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця.

"Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові", - заявив він.

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