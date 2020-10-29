Україна запросить РФ для участі в Кримській платформі, - Джапарова

Україна запросить на Кримську платформу представників Російської Федерації, щоб обговорити шляхи деокупації півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Якщо вони (представники РФ. - Ред.) приїдуть, ми будемо щасливі поставити їм всі питання, які у нас є. Тому що Росія є відповідальною за ситуацію з порушенням прав людини в Криму. Це було б гарною можливістю обговорити, як Росія може деокупувати Крим. Дива трапляються, і якщо вони почнуть демонструвати цивілізовану позицію, ми готові обговорити такі питання", - зазначила заступниця глави МЗС.

За словами Джапарової, попередні дати обговорюються, в тому числі 21 травня 2021 року.

Заступниця голови МЗС додала, що низка країн висловили зацікавленість в участі в платформі і саміті, згадавши Туреччину, США та країни Балтії.

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