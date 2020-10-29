Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи: "Україна не повинна повертатися в минуле"

Посли країн Великої сімки підтримують український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення до багатої і демократичної України.

Відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення до багатої і демократичної України. Було досягнуто значного прогресування, Україна не повинна повертатися в минуле", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.