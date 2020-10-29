До комітету ВР надійшов терміновий висновок Венеціанської комісії та БДІПЛ щодо законопроєкту про всеукраїнський референдум

До парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування офіційно надійшов терміновий спільний висновок Венеціанської комісії та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) щодо законопроєкту №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ВР.

Висновок був прийнятий на онлайн-засіданні 124-ї пленарної сесії Венеціанської комісії 8-9 жовтня 2020 року. Документ стосується відповідності законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики з референдумів, розробленому Венеціанською комісією і підтриманому статутними органами Ради Європи, а також Копенгагенським документом ОБСЄ 1990 р.

Зазначається, що у висновку враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії про правові межі проведення національних референдумів в Україні та звіти БДІПЛ і ПАРЄ про вибори, які проводять в Україні.

Під час підготовки законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум (№ 3612) до другого читання Комітет на своєму засіданні розглянув зауваження і пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи, зокрема і ті, що були спрямовані на реалізацію окремих рекомендацій, висловлених у попередньо наданому Комітету спільному висновку Венеційської комісії. За результатами розгляду цього законопроєкту у другому читанні Комітетом ухвалено рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому проєкт закону №3612.

Однак з огляду на надання висновку Венеціанської комісії і профільного Бюро ОБСЄ, а також зауваження Головного юридичного управління Апарату Ради, документ на цей момент допрацьовується з урахуванням вищезазначених пропозицій.

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Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня.