Учні 5-11 класів в Івано-Франківську переходять на дистанційне навчання, - міськрада

В Івано-Франківську учні 5-11 класів переходять на дистанційну форму навчання, а школярі 1-4 класів навчатимуться очно.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської міськради, передає Цензор.НЕТ.

"29 жовтня під час засідання виконавчого комітету Руслан Марцінків повідомив про перехід на дистанційне навчання для учнів 5-11 класів, оскільки ситуація з поширенням короновірусної хвороби погіршується щодня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дитячі садки і початкові класи будуть працювати в звичайному режимі.

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