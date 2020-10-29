Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових

Азербайджанська сторона передала Єревану тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

"Завдяки винятковим посередницьким зусиллям Росії, за участю польової групи Міжнародного комітету Червоного хреста та особистого представника діючого голови ОБСЄ 29 жовтня вірменській стороні передано тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зоні карабаського конфлікту", - написала вона.

Степанян також зазначила, що вірменська сторона висловлює готовність передати азербайджанській стороні тіла азербайджанських військовослужбовців.

Міністерство оборони Азербайджану поки не коментувало цю заяву.

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