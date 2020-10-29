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Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових

5 22022
Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових
Азербайджанська сторона передала Єревану тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули в Нагірному Карабасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила в фейсбуці прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

"Завдяки винятковим посередницьким зусиллям Росії, за участю польової групи Міжнародного комітету Червоного хреста та особистого представника діючого голови ОБСЄ 29 жовтня вірменській стороні передано тіла 29 вірменських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій у зоні карабаського конфлікту", - написала вона.

Степанян також зазначила, що вірменська сторона висловлює готовність передати азербайджанській стороні тіла азербайджанських військовослужбовців.

Міністерство оборони Азербайджану поки не коментувало цю заяву.

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Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових 01

Топ коментарі

  • алексей свиридов 2ed6a76c
    "Исключительные посреднические усилия России" на то и направлены, чтобы все соседи жили не миром и цивилизованным развитием, а - войной, разрухой и такими вот "обменами тел погибших".. В этом вся суть парашинского "посредничества".
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Ісключітєльно благодаря кацапам". 😁 А як же без них? Вони ж цю кашу і заварили ще при совку. А от вірмени такого жжесту доброї волі чомусь не здійснили. Почасти напевне тому, що поля бою залишаються за азербайджанцями. А почасти просто з вредності.
  • violator
    Азербайджан заявляє про збиття двох Су-25 ЗС Вірменії
    Азербайджан передав Вірменії 29 тіл загиблих військових - Цензор.НЕТ 2646
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