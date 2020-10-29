Зеленський ветував законопроєкт про електронні комунікації

Президент України Володимир Зеленський не підписав законопроєкт № 3014 про електронні комунікації, направивши його на доопрацювання.

Про це повідомляється на сторінці законопроєкту на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєкт був прийнятий у другому читанні на засіданні парламенту 30 вересня. Його підтримали 260 народних депутатів.

Документ визначає повноваження держави щодо управління та регулювання діяльності в сфері електронних комунікацій. Він встановлює права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у цій діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами.

Як зазначає галузеве видання ain.ua, закон запроваджує принцип технологічної нейтральності: за цим принципом, застосування закону має бути максимально незалежним від технологій, які використовуються. Такий принцип дозволяє мобільним операторам використовувати частоти, на які вони купили ліцензії, для будь-якої технології зв'язку.

Держава також визнає інтернет універсальною послугою і зобов'язується забезпечувати до нього доступ в тих регіонах, де самі оператори не змогли цього зробити.

Законом серед іншого передбачено штрафи за спам в розмірі від 1700 до 8500 грн, можливість купувати телеком-послуги не в "пакетах", а також право споживача знати про мінімальну і максимальну швидкість фіксованого або мобільного інтернету, за який платить абонент.

При цьому закон зберігає право отримувати телеком-послуги анонімно, а також не надає держорганам права регулювати інтернет-трафік. Однак Кабміну надаються повноваження встановлювати порядок тимчасового обмеження послуг у районі проведення антитерористичної операції.

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