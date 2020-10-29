Штаб кандидата від "Слуги народу" заявляє про порушення на виборах у Кривому Розі

У Кривому Розі зафіксовані порушення і втручання у виборчий процес.

Про це заявляють у штабі кандидата на посаду міського голови Дмитра Шевчика, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що в місті подано близько півсотні заяв про необхідність перерахунку бюлетенів, оскільки спочатку підрахунок голосів проводився з помилками.

Також у штабі заявляють, що зафіксовано багато виправлень у документації і пошкодження боксів. Крім того, у Шевчика заявляють про незаконне втручання в роботу одного з районних ТВК.

"Було виявлено факт, що під час засідання територіальної виборчої комісії Металургійної районної ради в місті кандидат у депутати Павло Гівель вказував голові і її заступнику щодо прийняття рішення стосовно дійсності чи недійсності бюлетенів. Тим самим, його дії розцінюються як прямі втручання у вибори", - заявив Богдан Двірний, один зі спостерігачів від кандидата на посаду міського голови Кривого Рогу Дмитра Шевчика.

У штабі кандидата заявляють про втручання у виборчий процес з боку Гівеля.

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"Ми вважаємо, що це йде втручання у виборчий процес. Це конфлікт інтересів, коли зацікавлена ​​особа, яка обирається, в ручному режимі керує територіальною виборчою комісією. Відповідно, ми звернулися в поліцію, зараз вони нас там чекають, будемо писати відповідну заяву на членів комісії", - сказав представник штабу Дмитра Шевчика Євген Ковальов.

Зі свого боку, Павло Гівель відкинув звинувачення, при цьому заявивши, що "має право" спостерігати за ходом прийому виборчої документації.

"Що значить "втручатися в процес"? Я є учасником процесу. Я не заважаю роботі комісії, я маю право спостерігати за ходом прийому виборчої документації. І я це роблю. Тобто користуюся своїм законним правом мати можливість спостерігати за всіма процесами", - заявив він.

У штабі Дмитра Шевчика також заявляють, що порушення з боку опонентів фіксували ще до дня виборів. Йдеться про спробу перешкодити передвиборчій агітації.

"У нас з'явилося оперативне відео, де видно, як той же кандидат від "Блоку Вілкула" Гівель на своєму автомобілі "Ленд Крузер" під'їжджає до нашого штабу. Свідомо, знаючи, що цей штаб використовується, як склад для зберігання агітаційного матеріалу, і максимально близько, навмисно підпираючи двері, що туди неможливо було зайти. Роблять вони це за два дні до кінця виборчого процесу, тим самим порушуючи право Шевчика Дмитра Володимировича бути обраним", - резюмує Євген Ковальов.

Як повідомляють у штабі, за фактом перешкоджання агітації розпочато кримінальне провадження.