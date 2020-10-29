Єрмак має вигляд людини, що має з Кремлем спільні інтереси, - Арестович

Блогер Олексій Арестович, призначений радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу, вважає, що глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак має з Кремлем спільні інтереси.

Про це Арестович сказав в інтерв'ю Еспресо від 3 червня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

"З моєї точки зору, у найбільш катастрофічний період ми входимо десь з жовтня цього року. Додадуться політичні баталії навколо місцевих виборів, які розхитають країну. А далі нас наздоженуть економічні наслідки пандемії і карантину. Потім - формування наступного бюджету. А дірка там величезна. І навіть транш МВФ не дуже це виправить, йдеться про наслідки дірок в бюджеті, які сформували уряди, які призначав Зеленський. І я думаю, що жовтень-лютий наступного року буде найбільш гарячий період, а весна-2021 взагалі має бути катастрофічною за змінами, за наслідками тієї політики, яку проводить зараз Зеленський. І Росія буде дуже в це вкладатися, і Росія буде роздмухувати усе це. А, якщо брати суто військовий аспект, який нікуди не дівається, то взагалі з жовтня починається червоний період. Червоний. Коли навіть воєнна розв’язка стає дуже вірогідною.", - заявив Арестович.

"Саме цього (виведення політичного конфлікту на вулиці -ред.) і прагне Росія. Їм потрібне зіткнення. Вуличне. Бажано криваве. І вона до цього поступово веде. Інша справа, що Зеленський не піде на це, скоріш за все, тому що він не здатний навіть забезпечити певну диктатуру. Він не здатний на такий хуторянський путінізм. Є люди, які здатні. Портнов і компанія. Афілійовані з втікачами колишнього режиму Януковича і з Росією. Аваков. Але, мені здається, що Аваков доживає останні дні в статусі міністра, згадайте фразу Дюма, "мєра єго прєступлєній уже прєвисіла тєрпєніє людєй на зємлє і Бога - на нєбє". І питання ось у чому: якщо піде Аваков, все на себе перебирає Єрмак. А Єрмак, як на мене, виглядає людиною, яка має з Кремлем спільні інтереси, скажемо так делікатно. І все питання буде - у мірі його впливу на Зеленського. Оскільки Єрмак - людина розумна, виважена, він не буде проводити політику здачі Росії демонстративно сильно. Тим більше, що Сполучені Штати впливають так само", - акцентував Арестович.

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"Операція "Велюр". Другою буде операція "М’який шанкр". Це буде як в апокаліпсисі: Зеленський буде не гарячим і не прохолодним. Він буде теплим - найгірше, що може бути. Згідно з теорією ігор, будь-який компромісний варіант гірший будь-якого крайнього. І питання у тому, що він - Зеленський - буде проводити політику "я от за все хороше, проти всього поганого", "було б гарно, щоб корупціонерів посадили, але ж я цим не керую", "було б гарно, якби Путін віддав полонених і припинив агресію - але ж як ми можемо це зробити?" і так далі. У листопаді 2020 року спливає рік з першої зустрічі Зеленського із Путіним у Нормандському форматі. Той самий рік, про який Зеленський каже, що "якщо не спрацює, я дав Путіну рік, то будемо переходити до плану В". Що це за план В - нікому невідомо. Але там вони хитро натякають, що є навіть план С. І я думаю, що у листопаді Зеленський зазнає трьох катастроф. Перша - це катастрофа на місцевих виборах. Вона йому гарантована. У "Слуги народу" немає регіональної структури і вони програють, тобто мери і місцеві ради - обласні, міські, селищні - будуть в опозиції до Зеленського. Він втратить країну на низовому рівні. Друге - політика замирення з Путіним, його благання і так далі, зазнає краху. Він зрозуміє, що з Путіним це не працює. Просто не працює. Навіть, якщо йому все віддати, це не спрацює. І третє - це буде означати важку політичну кризу у самого Зеленського. У що вона виллється? Вона виллється у відставку уряду, скоріш за все і, можливо, у дострокові парламентські вибори, скоріш за все, які будуть сплановані на весну або на літо, або на наступну осінь, але де-факто парламент стане недієздатним і недієвим. Це означає затяжну внутрішньополітичну кризу, з загостренням, з поєднанням з економічною кризою, з безглуздям типу "поставимо Саакашвілі чи може ще якогось там експата знайдемо", і Зеленський почне втрачати і ту владу, яку він має вже. Це означає лише одне: влада буде перехоплена такими людьми, як Єрмак, і іншими групами впливу вже безпосередньо, Зеленський у депресії буде підмахувати ті документи, які йому будуть просто підносити, тому що він вже "пливе". Це видно. А "попливе" ще більше. Він не тримає удар у цьому. І в нас почнеться класична українська Чорна Рада, яка полягає у тому, що парламент і президент лаються, місцеві ради гребуть в свій бік. Загалом Україну може врятувати лише закон про опозицію", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, 28 жовтня стало відомо, що Арестович став офіційним речником української делегації в ТКГ.