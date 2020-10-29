Лукашенко наказав закрити кордон, але "не зробити його залізною завісою": Кордон - зона дружби народів, але нам кинули виклик

"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, доручив для гарантування безпеки закрити кордон, але "не робити його залізною завісою".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Нам треба сьогодні ще раз подивитися, ми багато зробили, коли я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити його залізною завісою, це нікому не потрібно. Кордон - це зона дружби народів. Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба ... Але народи не винні", - зазначив Лукашенко.

"Ми завжди були надійним заслоном для поляків, литовців, латишів і навіть українців на кордоні. Ми не пропускали нікого, нічого. Що їм ще треба від нас?", - додав "президент", який захопив владу в Білорусі.

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