На Житомирщині в снарядній гільзі знайшли артефакти УПА. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
"У гільзі від італійського снаряда, що була закрита дерев’яною пробкою, понад сім десятиліть у землі пролежали три друковані артефакти: газета "Зов крови" за 1947 рік, листівка "Українська молодь!" і буклетик "За що бореться Українська Повстанча Армія (УПА)?", – зазначив історик. – Це руйнує поширений стереотип про те, що УПА діяла виключно на західноукраїнських землях. Радомишльщина – це взагалі повстанський край, і народний спротив тут тривав аж до 1952 року. Безпосередньо на хуторі Соболів діяла підпільна організація з шести вояків ОУН. На хуторі Жадок – п’ятеро повстанців. У селі Негребівка – двадцятеро. Так – і в решті сіл", - розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею Сергій Галицький.
Як розповідає пан Сергій, йому вдалося розшукати спогади МДБіста Андрущенка, який писав про те, що таку саму гільзу від снаряда чекісти знайшли у 1951 році на хуторі Жадок. У ній, так само як і у знайденій тепер, містилися листівки УПА. Так, уже був початок п’ятдесятих, а повстанці Житомирщини ще чинили спротив радянській владі! За словами історика, останній бій, у якому полягли троє вояків УПА, відбувся під Глуховим Другим у 1952 році.