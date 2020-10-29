Українку з Латвії Давиденко позбавили статусу іноземного громадянина через антиукраїнську діяльність, - посольство

Національна комісія України з питань закордонних українців позбавила статусу закордонного українця Ларису Давиденко, керівника товариства "Світанок" у Латвії. Посольство України повідомило, що жінка вела діяльність, яка суперечить національним інтересам і безпеці України.

Про це заявило посольство України в Латвії в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Таким чином, посвідчення закордонного українця Л.Давиденко, на підставі якого вона отримала безкоштовну багаторазову візу на в’їзд в Україну, є недійсним і підлягає поверненню до Посольства України в Латвії", - заявили в посольстві.

Посольство пояснило це рішення тим, що Давиденко "відверто симпатизує проросійським силам в Латвії, систематично відвідує заходи, організовані російськими дипломатичними установами, активно і публічно просуває постулати ідеологів "руського міру", які стали її глибоким внутрішнім переконанням".

Зазначається, що 26 липня Давиденко брала участь у заходах, які проводились Генеральним консульством РФ у м.Лієпая з нагоди відзначення дня Військово-морських сил Росії. У посольстві вважають, що таким чином вона прославляла збройні сили країни-агресора.

Посвідчення закордонного українця є документом, який видається на 10 років із наступною його перереєстрацією. Крім права на безкоштовну багаторазову візу на в'їзд в Україну, документ дає можливість навчання в закладах вищої освіти України за кошти державного бюджету, можливість іммігрувати в Україну для постійного проживання, можливість вступу до громадянства України в порядку, встановленому законом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава української громади в Латвії регулярно відвідує заходи, що прославляють велич армії РФ, - посольство. ФОТО