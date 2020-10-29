Понад 60 народних депутатів хворіють або вже перехворіли на COVID-19, - Разумков
Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав у коментарі журналістам під час візиту до Німеччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він нагадав, що з 3 по 6 листопада депутати працюватимуть у пленарному режимі.
"Станом на сьогодні понад 60 народних депутатів хворіють або перехворіли. Якщо ми подивимося за цей проміжок часу, то у нас позитивна динаміка - у нас менше депутатів, які захворіли, ніж було на крайньому нашому пленарному тижні (29-30 вересня. - Ред.)", - додав спікер.
Разумков також повідомив, що більш як 50 співробітників апарату парламенту або перехворіли на COVID-19, або хворіють зараз. Частина співробітників апарату Верховної Ради "працюють у віддаленому режимі, але, на жаль, повністю вберегтися від такої проблеми, як COVID, ми також не можемо".