Керівнику підпільної в’язниці "Ізоляція" на Донеччині заочно повідомлено про підозру, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, у 2014 році за вказівкою мешканця м. Макіївки озброєні представники незаконного воєнізованого формування "Министерство государственной безопасности", що контролюється РФ, захопили територію колишнього заводу ізоляційних матеріалів у м. Донецьку.
Під керівництвом підозрюваного на захопленому підприємстві бойовики облаштували власну підпільну в’язницю "Ізоляція", де незаконно утримували і катували цивільних осіб, полонених військовослужбовців ЗСУ та інших формувань, задіяних у проведенні Антитерористичної операції/ Операції Об’єднаних сил.
Незаконно ув’язнених громадян годинами катували електричним струмом, били, тримали в нелюдських умовах без їжі та води і примушували до тяжкої праці.
Досудове розслідування триває.
Встановлюється коло потерпілих осіб, а також інших учасників НЗФ РФ, причетних до скоєння вказаних злочинів.