Заміна суддів КС є обов'язковою, - радник Єрмака Подоляк
Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
На запитання журналістів, чи можлива заміна суддів КСУ, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".
"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційної базою ухвалювати точно не можна", - сказав Подоляк.
Він наголосив, що склад КСУ сформували за президентства Януковича і Порошенка.
"Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - вважає радник Єрмака.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.