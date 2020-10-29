Новини • Конституційна криза

Заміна суддів КС є обов'язковою, - радник Єрмака Подоляк

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Заміна суддів КС є обов'язковою, - радник Єрмака Подоляк
В Офисе президента назвали возможный ответ на скандальное решение Конституционного Суда отменить ряд норм, необходимых для борьбы с коррупцией.

Про це радник голови ОП Михайло Подоляк розповів у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

На запитання журналістів, чи можлива заміна суддів КСУ, Подоляк відповів: "Звичайно, це обов'язково".

"Тому що навіть якщо змінити нормативну базу роботи суду, то він себе на сьогодні частково дискредитував ось цими рішеннями. Такі рішення в такому темпі і з такою мотиваційної базою ухвалювати точно не можна", - сказав Подоляк.

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Він наголосив, що склад КСУ сформували за президентства Януковича і Порошенка.

"Безумовно, цей Конституційний суд в цьому складі вимагає максимальної трансформації та реформування - в персональному складі насамперед", - вважає радник Єрмака.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Топ коментарі

  • Grayzy Gamer
    Уволят тех кто виступил против?
  • Шрек Баблокат
    это антиукраинский Проституционный суд!!!
    ЗЫ. нельзя забыть и про инициаторов этого заявления: депитутов ОПЗЖ + юрасты Портнова + бенифициар Каломойский, Фирташ, братья Суркисы.. + поддержка из Высшей Рады Кривосудия + судьи ОАСК..
    Олигархи + судьи должны быть уничтожены!!!
  • Grayzy Gamer
    Кажется я понял план зЕ. Конституционний суд делает резонансное решение все возмущаются. Тут вылезает бубочка и всех меняет на проросийских все типа довольни и бубочка и рф и хозяин а мудрий народ отправят в стойло.
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