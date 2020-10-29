Окупанти відкривали неприцільний вогонь із гранатомета біля Новомихайлівки, втрат немає, - штаб ОС

Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета. Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

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У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 6 гектарів території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню.