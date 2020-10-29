Демонтаж функцій НАЗК не буде прийнято суспільством, ми вже отримуємо чіткі сигнали від Євросоюзу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє про неприпустимість демонтажу функцій Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) у світлі ухваленого Конституційним Судом (КС) рішення щодо діяльності антикорупційних органів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це глава держави заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

"Демонтаж контрольованих функцій Національного антикорупційного агентства з питань протидії корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення в умовах законодавства під час декларування ніколи не буде прийнятий нашим суспільством, а також нашими партнерами в Євросоюзі, і ми з вами вже отримуємо чіткі сигнали", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.