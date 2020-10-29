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Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов

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Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов
На засіданні Ради національної безпеки та оборони президент Володимир Зеленський має висунути ідею повного перезавантаження Конституційного Суду і ліквідації Окружного адміністративного суду Києва.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зараз почнеться засідання РНБО. Думаю, буде логічно, якщо президент України висловить ініціативу про повне перезавантаження Конституційного суду і про ліквідацію Окружного адміністративного суду", - написав Бутусов.

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На його думку, парламент має розробити відповідний законопроєкт, а різні політичні сили - підтримати проєкт і запропонувати своїх кандидатів в оновлений КС.

"Перезавантаження двох вищих судів, які допустили цілу серію неадекватних рішень проти антикорупційної системи, буде хорошим політичним уроком. Всі зауваження та всі питання щодо Конституційного суду вирішить парламент. А щодо ОАСК обговорювати нічого - ліквідувати і все, функції передати до Верховного суду, судді ОАСК мають ходити на допити в НАБУ, їм інша зайнятість поки не потрібна", - підсумував Бутусов.

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Зеленський має запропонувати повне перезавантаження Конституційного Суду і ліквідацію ОАСК, - Бутусов 01

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Топ коментарі

  • Scorpman Y
    а на это шмаркля, и тем более его хозяева - беня и ермак не согласны))
    Зеленский должен предложить полную перезагрузку Конституционного Суда и ликвидацию ОАСК, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4174
  • Игорь Монахов
    Итак, что должен сделать президент?
    1. Ликвидация Окружного административного суда. Для этого у президента есть необходимые полномочия по ускоренной подготовке, рассмотрению и голосованию в парламенте.
    Судьи Окружного суда, которые подозреваются по делу НАБУ должны быть лишены неприкосновенности и отданы под суд.
    2. Новый законопроект, который срочно голосует парламент для восстановления электронных деклараций.
    3. Завершение проверки НАПК деклараций судей. Поручение Службе безопасности открыть уголовное дело по возможной попытке захвата государственной власти и расследование .
    4. В Конституционном суде есть вакансии судей - надо давно было избрать новых судей, но этим никто не занимается.
    5. Вынести в парламент обсуждение судебной реформы как главного приоритета работы власти, и делать доклады обществу о реализации судебной реформы не реже, чем о постройке дорог.
    6. Провести заседание Антикоррупционного совета в расширенном составе для выработки антикоррупционной стратегии, политики для всех ветвей власти на год.
    Вовлечь в разработку политиков и экспертов, в том числе из оппозиции и гражданского общества.
    7. Ответить себе на вопрос - будет ли судами по-прежнему манипулировать Андрей Портнов, менеджер ОАСКа и Печерского суда, который ежедневно контактирует и выполняет задачи Офиса президента?
    Все эти предложения Юрия Бутусова представляются уместными, но только лишь при условии, что «судейский мятеж» произошел сейчас без согласия на то Зеленского.
    Однако есть большое подозрение, что президент, как говорится, «в теме и в доле». А потому Зеленский сейчас лишь продолжит имитацию…
  • Scorpman Y
    да щаз... тогда и роспуск ВР в 2019 нужно признавать незаконным))
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