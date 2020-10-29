МВС розпочинає діалог з Великою Британією щодо питання спрощення візового режиму для українців, - Аваков

Британські фахівці прибудуть в Україну для проведення аналізу міграційних процедур і українського законодавства в рамках діалогу щодо спрощення візових вимог для українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс у четвер міністр зазначив, що відносини між Україною і Великою Британією вийшли на новий рівень.

"Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур і законодавства. З цією місією в Україну прибудуть відповідні фахівці", - сказав Аваков.

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Міністр наголосив на необхідності відкриття в Україні британського візового центру для прискореної обробки заявок українських громадян. За його словами, такий крок свідчитиме про серйозну налаштованість Уряду Великої Британії в цьому питанні.

Сіммонс зазначила, що вітає активний діалог МВС обох країн. "Співпраця між нашими країнами відзначається не тільки оборонною і торговою складовими, а й питаннями боротьби зі злочинністю та безпеки кордонів", - підкреслила посол.

Сторони обговорили активізацію співпраці між міністерствами внутрішніх справ України і Великої Британії, особливо в контексті нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського в Лондон.