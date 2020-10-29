Сполучені Штати підтримують народ України в боротьбі з нападами на реформи, - заява

Посольство Сполучених Штатів озвучило офіційну позицію Вашингтона щодо питання згортання антикорупційних реформ.

Текст заяви опубліковано на сторінці посольства США в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати підтримують народ України, український уряд та президента Зеленського у боротьбі з посиленими нападами з боку певних зацікавлених сторін заради того, щоб розвернути у зворотній бік хід реформ, проведених за останні шість років. Україна втілить прагнення Революції Гідності, тільки коли спільний інтерес переважатиме над інтересами корисливих осіб", - сказано в заяві.

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