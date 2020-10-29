У Карабасі заявили про наближення азербайджанських військ до міста Шуша

Президент невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки Араїк Арутюнян заявив, що армія Азербайджану перебуває за п'ять кілометрів від міста Шуша.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Противник перебуває зовсім близько, максимум за п'ять кілометрів від Шуші. Їх мета - захопити Шушу. Хто володіє Шушею - той володіє Карабахом. Треба усвідомити це, і взяти участь у захисті Шуші", - сказав Арутюнян у відеозверненні з церкви Казанчецоц у Шуші.

Він зазначив, що вірить у перемогу, але для цього необхідно боротися. "Необхідно переломити ситуацію", - сказав президент невизнаної республіки.

Від Шуші 11 кілометрів до столиці невизнаної НКР - Степанакерта.

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