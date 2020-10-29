Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ. ВIДЕО (виправлено)

Більше пекла! Вдаримо ідіотизмом і зрадою по іще більшому ідіотизмі і зраді! Ну щоб всі точно забули про попередні факапи. Здається, саме цим гаслом керувалися в Офісі президента, призначаючи так званим "єдиним голосом" Тристоронньої контактної групи самопроголошеного "військового експерта" Олексія Арестовича.

Хто це такий? Чому саме він? І скільки ще можна пекла?! Про все це - у свіжому випуску спецпроєкту "Без цензури" від Богдана Буткевича.

Найпевніше, ви вже в курсі, що блогер Олексій Арестович став радником української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську. А на додачу - її "єдиним голосом", так би мовити. І тут навіть найбільш стримані люди вибухнули. ЯК?! Як актор зі скетчів, авантюрист із "Мухтара", а на додачу - психолог із "жовтуватих" соціальних шоу мутував у військового експерта? А тепер долучився до і так не дуже результативного процесу переговорів у Мінську.

Отже, Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва не спали цілу ніч, передивилися всього "Мухтара", а ще - посилено гуглили, щоб розповісти вам якнайбільше і найцікавішого про Олексія Арестовича. Хто це взагалі такий? Звідки він взявся і чому став такий популярний? Як він відгукувався про владу попередню й нинішню? Які скандали з його участю запам’яталися найбільше? А ще - коли "порохобот" Арестович перестав критикувати Зеленського? І чому саме із блогером новопризначений голова ГУР говорив про "вагнерівців"?

Дивіться детальний спецвипуск і скажіть, що думаєте самі про це призначення! Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. І ще ми тут разом із вами відвойовуємо український ютуб!