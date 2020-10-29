"Відправимо суддів-зрадників до Ростова", - 30 жовтня під КС відбудеться акція на підтримку європейського вектора розвитку країни

30 жовтня з 9.00 до 10.30 перед будівлею Конституційного Суду України в Києві відбудеться акція протесту на захист проєвропейського вектора розвитку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 жовтня повідомили організатори заходу в Фейсбуці.

Організатори заявили, що прийдуть до КСУ, щоб "провести суддів-зрадників туди, де їм і місце, - в Ростов".

"Конституційний Суд продовжує знищувати антикорупційні інститути. Рішення про скасування відповідальності за брехню в деклараціях чиновників - одне з таких. Своїми рішеннями судді КСУ дають індульгенцію сотням чиновників-корупціонерів, а також ставлять під загрозу безвіз, критично важливу фінансову допомогу від європейських інститутів і європейський напрямок розвитку України", - сказано в повідомленні.

Організаторами акції заявлені: Transparency International Ukraine, Центр протидії корупції, Автомайдан, Фонд Dejure, "Рух опору капітуляції".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Нагадаємо, 26 жовтня стало відомо, що Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом Олександра Кареєва до Національного антикорупційного бюро України. Серед іншого, було прийнято рішення викреслити з державного реєстру інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро.