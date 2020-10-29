Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнено за власним бажанням

Вища рада правосуддя звільнила з посади голову Державної судової адміністрації України (ДСА) Зеновія Холоднюка за власним бажанням.

Про це повідомляє пресслужба ВРП, інформує Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що Холоднюк очолював Державну судову адміністрацію з 25 квітня 2014 року згідно з рішенням Ради суддів України. 21 жовтня 2020 року він подав заяву про звільнення за власним бажанням.

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Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру в "створенні злочинної організації і захопленні влади" голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'яти суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

На початку серпня Вищий антикорупційний суд обрав Холоднюку запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

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17 серпня ВАКС визнав необґрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА та повернув його прокурорам.

1 жовтня ВАКС відсторонив від посади голову Державної судової адміністрації Холоднюка.