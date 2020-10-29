Білорусь обмежила в'їзд з України через Covid-19, - Держприкордонслужба

Білорусь ввела обмеження на в'їзд на кордоні з Україною через пандемію коронавірусної хвороби.

Про це повідомив спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Республіка Білорусь ввела обмеження на своєму кордоні з Україною. Такі повідомлення надійшли до органів Державної прикордонної служби від білоруських прикордонників", - сказав він.

Раніше в четвер білоруські ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили, що Білорусь закрила в'їзд на свою територію з території України, Польщі, Литви та Латвії.

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підтвердив, що розпорядився закрити кордон. Але при цьому заявив, що його не будуть робити "залізною завісою".

Читайте також: Після вимоги Лукашенка в білоруських університетах почали чергувати воєнкоми: видають повістки відрахованим студентам