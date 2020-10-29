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Швейцарія закликала Україну зберегти систему електронного декларування

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Швейцарія закликала Україну зберегти систему електронного декларування
Посольство Швейцарії виступило із заявою через знищення системи електронного декларування в Україні.

Текст заяви опубліковано у Twitter посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Система електронних декларацій про активи та доходи - це один із найважливіших стовпів антикорупційної архітектури в Україні після революції на Майдані. Для того, щоб бути успішною на порядку денному реформ, Україна має зберегти цю систему, яка дозволяє країні запобігати і боротися з корупцією", - зазначили швейцарські дипломати.

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Топ коментарі

  • SANDY
    в Швейцарії ще не в курсі, що Зейло вже подолало корупцію в Україні, тому в декларуванні доходів зубожілими чиновниками немає необхідності Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 6475
  • Шрек Баблокат
    гребанные швейцарские шАкаладники!.. пока вы не конфискуете у наших продажных судей зарубежную собственность и деньги/золото/ЦБ на иностранных счетах/депозитах, все ваши обращения до ... кароче, коню до сраки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Чайка Київ
    Було б добре, аби Швейцарія, та й інші країни нам допомогли. Закрили кордон для суддів, депутатів та інших причетних до державного перевороту паскуд, та їх родин.
    Правильно Порох сказав, хай їздять на шопінг і відпочинок до ростову, магадану, воркути.
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