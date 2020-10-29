Швейцарія закликала Україну зберегти систему електронного декларування

Посольство Швейцарії виступило із заявою через знищення системи електронного декларування в Україні.

Текст заяви опубліковано у Twitter посольства, інформує Цензор.НЕТ.

"Система електронних декларацій про активи та доходи - це один із найважливіших стовпів антикорупційної архітектури в Україні після революції на Майдані. Для того, щоб бути успішною на порядку денному реформ, Україна має зберегти цю систему, яка дозволяє країні запобігати і боротися з корупцією", - зазначили швейцарські дипломати.

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