Швейцарія закликала Україну зберегти систему електронного декларування
1 21925
Посольство Швейцарії виступило із заявою через знищення системи електронного декларування в Україні.
Текст заяви опубліковано у Twitter посольства, інформує Цензор.НЕТ.
"Система електронних декларацій про активи та доходи - це один із найважливіших стовпів антикорупційної архітектури в Україні після революції на Майдані. Для того, щоб бути успішною на порядку денному реформ, Україна має зберегти цю систему, яка дозволяє країні запобігати і боротися з корупцією", - зазначили швейцарські дипломати.