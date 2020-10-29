Новини

Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ

3 73046
Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ
Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що брав участь у засіданнях політичної підгрупи ТКГ "без права голосу" і до того, як його призначили на цю посаду.

Про це Арестович заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Мене послідовно вводили в курс справ. Дивилися, як я реагую. Що я можу. Тобто, я брав участь у роботі політичної підгрупи. Без права голосу. Просто спостерігаючи. Потім в обговоренні давав свої рекомендації і поради. І, мабуть, вирішили, що вони потрібні", - розповів Арестович.

За словами радника, обійняти цю посаду йому запропонував особисто глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, з яким він познайомився на цьому тижні.

Дивіться також: Спецпроєкт "Без цензури": Хто такий Арестович? Як замиритель з "Мухтара" буде голосом Мінської ТКГ. ВIДЕО

"Я знайомий із ним з цього тижня безпосередньо. До цього мною займалися референти. І я так розумію, що ті люди, які працювали в делегації, у підгрупах, їх теж попросили дати мені оцінку", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 28 жовтня блогер Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Чим краще? Такий же ватан.
  • Чайка Київ
    Просыпается Путин среди ночи, смотрит, а в комнате кто-то стоит.
    Путин:
    -Дмитрий Анатольевич, это вы?
    -Так, це я...Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ - Цензор.НЕТ 6161
  • Валерия Ларченко b661826f
    А чё бы нет...у нас теперь везде проходной двор...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини