Арестович стверджує, що брав участь у переговорах стосовно Донбасу і до призначення на посаду радника в ТКГ

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявив, що брав участь у засіданнях політичної підгрупи ТКГ "без права голосу" і до того, як його призначили на цю посаду.

Про це Арестович заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Мене послідовно вводили в курс справ. Дивилися, як я реагую. Що я можу. Тобто, я брав участь у роботі політичної підгрупи. Без права голосу. Просто спостерігаючи. Потім в обговоренні давав свої рекомендації і поради. І, мабуть, вирішили, що вони потрібні", - розповів Арестович.

За словами радника, обійняти цю посаду йому запропонував особисто глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, з яким він познайомився на цьому тижні.

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"Я знайомий із ним з цього тижня безпосередньо. До цього мною займалися референти. І я так розумію, що ті люди, які працювали в делегації, у підгрупах, їх теж попросили дати мені оцінку", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 28 жовтня блогер Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу.