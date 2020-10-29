Джапарова повідомила представникам ЮНЕСКО про подальше погіршення ситуації в Криму у всіх сферах компетенції Організації
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті МЗС.
Джапарова привела конкретні факти триваючих порушень прав людини і утисків національних меншин, свободи віросповідання (зокрема, блокування діяльності Української православної церкви), свободи преси і вираження думок, безпеки журналістів, доступу до освіти рідною мовою, інших порушень окупаційною владою міжнародного права, зокрема Женевських конвенцій. Вона також підкреслила, що під приводом боротьби з тероризмом окупаційна влада кидає за ґрати невинних людей, серед яких більшість - кримські татари.
Перша заступниця міністра звернулася в ЮНЕСКО і її партнерів із закликом до продовження ефективного моніторингу ситуації в окупованій АРК, де права і свободи, культурна спадщина, інші цінності ЮНЕСКО перебувають під загрозою внаслідок дій окупаційної влади.