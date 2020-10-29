Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач

Підрахунок голосів у Васильківській територіальній виборчій комісії штучно затягують в інтересах провладних кандидатів.

Про це заявив член ТВК від партії "Відродження і розвиток" Віталій Плескач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За підсумками, протоколи подала 31 дільнича виборча комісія. На перерахунок відправлено документи з 12 ДВК. Це абсолютно безпідставно, бо за більшістю випадків ТВК могла прийняти рішення не про перерахунок, а про уточнюючий протокол. З цих 12 комісій на перерахунок заслуговують 3-4. За вчора ми повторно порахували лише одну маленьку дільницю на 84 бюлетені. Спеціально перекладали їх з купи на купу. І я маю питання до керівника і деяких представників щодо повного затягування часу. При чому, до роботи не допускали тих членів ТВК, які пропонували зробити перерахунок швидше. Плюс, була "підтримка залу" - прийшли кандидати від "Слуги народу". Були і провокації", - розповів він.

Член ТВК від "Відродження і розвитку" також запевняє, що у роботу комісії постійно втручаються представники від провладної партії "Слуга народу". За словами Плескача, на засіданні ТВК неодноразово з'являлися "тітушки".

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"Спершу невідомі люди, які не були зареєстровані, намагалися потрапити на дільницю. За одними джерелами, це координував Дубінський, за іншими – Ігор Мосійчук, який співпрацює зі "Слугою народу". Я не можу агітувати, але я бачу представників абсолютно різних сил і з їхнього боку немає провокацій. Постійні провокації тільки від "Слуги народу". Я так розумію, що це ті люди, які програли вибори, тому що відрив лідерів дуже великий. Припускаю, що вони координуються з головою і можливо з поліцією. Поліція у нас тут живе. Вони постійно викликають 102, щоб паралізувати роботу комісії. Наприклад, нещодавно була бійка – голова ТВК не стримався і вдарив одного з кандидатів, який хотів бути присутнім при перерахунку", - повідомив він.

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Плескач говорить, що має питання до статусу голови ТВК.

"Панджакідзе, який сьогодні є головою був під час виборчого процесу довіреною особою від кандидата від "Пропозиції". Стаття ВК 134 прописує, хто не може бути членом ТВК. Так ось, в цей перелік не входять уповноважені та довершені особи. ЦВК, ігноруючи це, призначила Панджакідзе головою", - розповів він.