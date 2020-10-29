Ситуація з рішенням КС щодо антикорупційного законодавства вказує на наявність плану з ліквідації нашої державності, - Данілов

Ситуація навколо рішення Конституційного суду (КС) про невідповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства вказує на можливість існування плану, спрямованого проти основ української державності і демонструє аналогії з подіями 2010-14 років, коли в Україні активізувалася діяльність російських агентів впливу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Ряд останніх подій, пов’язаних з рішеннями Конституційного Суду України, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ Української державності. У цьому випадку Конституційний Суд виступає "криголамом" досягнень України на шляху до європейської і євроатлантичної інтеграції, руйнуючи антикорупційне законодавство, ухвалюючи персонально спрямовані рішення щодо антикорупційних органів", - написав Данілов.

Секретар РНБО висловив припущення, що ситуацією, що склалася "диригують" якісь зовнішні і внутрішні сили, зацікавлені в максимальному ослабленні української влади і згортання європейської інтеграції. "На жаль, простежується аналогія з подіями 2010-2014 років, коли відбувалася активізація російських "агентів впливу", згортався європейський вектор розвитку, а Конституційний Суд часів Януковича (експрезидент України в 2010-14 рр Віктор Янукович) своїм рішенням дав можливість узурпувати владу. Наслідки відомі", - підкреслив Данілов.

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Він також нагадав, що в лютому 2019 року КС скасував закон про незаконне збагачення, внаслідок чого були закриті гучні кримінальні провадження. 27 жовтня рішенням КС було фактично ліквідовано е-декларування, зауваживши, що це призведе "до не просто негативних, а до катастрофічних наслідків як у внутрішньо-, так і в зовнішньополітичному вимірі".

За словами секретаря РНБО, це призведе до формування повної недовіри у відносинах України з ЄС та євроатлантичною спільнотою, ставиться під загрозу існування безвізового режиму, стає неможливою співпраця з міжнародними фінансовими інститутами, створюються ризики надзвичайного характеру для отриманя нашою країною плану дій щодо членства в НАТО. Все це, у свою чергу, призведе до нагнітання соціальної напруги, поглиблення економічної кризи, зростання і радикалізаціі протестних настроїв.

"У цьому контексті не можна не помітити, що скандальне рішення було ухвалено одразу після закінчення місцевих виборів, результати яких створили ряд нових викликів. Синхронізація цих подій свідчить про цілеспрямованість і продуманість антидержавних дій", - резюмував Данілов.