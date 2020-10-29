Новини • Конституційна криза

Зеленський про загрози рішення КС: У нас не буде грошей і підтримки, буде велика дірка в бюджеті

9 454144
Зеленський про загрози рішення КС: У нас не буде грошей і підтримки, буде велика дірка в бюджеті
Президент України Володимир Зеленський вважає, що прийняте Конституційним судом України рішення про невідповідність Основному закону низки положень антикорупційного законодавства загрожує державному бюджету і свідчить про непередбачуваність рішень самого суду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент на терміновому закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони позначив загрози, які несе рішення КС для країни і її національної безпеки.

"У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проєкти, і підтримка Світового банку. У нас буде велика дірка в бюджеті. А головне - ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний суд зробить завтра або післязавтра", - підкреслив Зеленський.

"Я не впевнений, що судді Конституційного суду самі вирішили зробити те, що вони вчора зробили", - додав президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Игорь Монахов
    .. как будто дыры в бюджете до этого не было !! ясно одно - ты в теме и в доле в этом шухере с КС !!! Зеленский об угрозах решения КС: У нас не будет денег и поддержки, будет большая дыра в бюджете - Цензор.НЕТ 3955
  • vitaliymkua
    Я так розумію буде щось на кшталт "Рафік і обравши його зедебіли не виноуваті ". То все КС.
  • Борменталь Незабаром
    "резидент Украины Владимир Зеленский" - это сильно! ))))
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини