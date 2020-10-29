Реформа КС має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи України, - Стефанчук

Реформа Конституційного суду України і його роботи має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи країни, оскільки КС не є органом системи судочинства, а вищим гарантом верховенства Конституції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Конституційний суд - це не орган системи судочинства. У нього з судочинства є тільки назва "суд". І тому нам потрібно розуміти, що в реформу судової системи ми навряд чи можемо "закатати" реформу Конституційного суду України. Тому питання Конституційного суду слід розглядати окремо, позаблоково, тому що це орган, який є вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Тому я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішуватися швидко і поза рамками цієї судової реформи", - сказав він на засіданні РНБО України в четвер.

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