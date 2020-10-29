Новини • Конституційна криза

Реформа КС має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи України, - Стефанчук

4 76854
Реформа КС має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи України, - Стефанчук
Реформа Конституційного суду України і його роботи має проводитися швидко і окремо від реформи судової системи країни, оскільки КС не є органом системи судочинства, а вищим гарантом верховенства Конституції.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук.

"Конституційний суд - це не орган системи судочинства. У нього з судочинства є тільки назва "суд". І тому нам потрібно розуміти, що в реформу судової системи ми навряд чи можемо "закатати" реформу Конституційного суду України. Тому питання Конституційного суду слід розглядати окремо, позаблоково, тому що це орган, який є вищим гарантом верховенства Конституції в Україні. Тому я за судову реформу, але питання Конституційного суду має вирішуватися швидко і поза рамками цієї судової реформи", - сказав він на засіданні РНБО України в четвер.

Читайте також: КС збирається скасувати Вищий антикорсуд, закон про мову і земельну реформу, - глава НАЗК Новіков

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • olele
    Hon. Judge Dredd@Dredd_Director

    Сьогодні клован дійшов до прямих погроз суддям КС у марній спробі зняти з себе відповідальність за розвал системи антикорупційного контролю.
    Пізно, саме ти запустив маховик правового нігілізму, наслідки чого ми пожинаємо.
    Що, КС не був таким поганим, коли легітимізував розгін ВР?

    Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1880
  • Яр Холодний
    Зеленський - перший президент України, що зміг об»єднать усіх українців… Лупить його будуть усі, без винятку, не дивлячись на власні політичні погляди…
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Реформа КС должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы Украины, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 946
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини