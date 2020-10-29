Голова КС Тупицький у 2018 році купив на окупованій території майно за законами РФ, - керівник НАЗК Новіков

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький у 2018 році придбав на тимчасово окупованій території України майно відповідно до законодавства країни-агресора. Це майно він не задекларував.

Про це глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив на засіданні РНБО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"НАЗК справді проводило перевірки суддів Конституційного Суду. Але тільки вчора, після рішення Конституційного Суду, дізналося, чому пан голова Конституційного Суду так швидко прийняв це рішення. Тому що вчора була опублікована інформація, що він у 2018 році фактично придбав на окупованій території України, відповідно до законодавства країни-агресора, майно, але не вказав його в декларації", - сказав Новіков.

На думку Новікова, приймаючи резонансне рішення з антикорупційного законодавства, глава КС фактично звільняв себе від відповідальності.

"Чим порушив фундаментальні правові принципи, які визначають, що суддя не може бути суддею у власній справі", - зазначив він.

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Глава НАЗК також заявив, що суддя Сергій Головатий, який головував на засіданні КС і "закрив від президента і парламенту це слухання", і потім написав особливу думку, не мав права брати участь у розгляді, оскільки в його діях уже було встановлено наявність ознак злочину відповідно до статті, яку КС скасував.

"У суддів Сліденка і Мойсика були ознаки порушення ст. 52 закону про запобігання корупції, і вони скасували цим рішенням власну відповідальність", - додав він.

Нагадаємо, напередодні журналісти-розслідувачі програми "Схеми" повідомили, що Тупицький у 2018 році купив за законами Росії земельну ділянку в окупованому Криму.