Новини • Коронавірус і карантин

Загальнонаціональний карантин через COVID-19 має бути лише крайнім заходом, - ВООЗ

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Загальнонаціональний карантин через COVID-19 має бути лише крайнім заходом, - ВООЗ
Карантин у масштабах всієї країни слід вважати винятковим кроком у боротьбі з пандемією коронавірусної хвороби. Тестування потрібно не просто розширювати, а робити цілеспрямованішим.

Про це заявив глава європейського підрозділу ВООЗ Ганс Клюге, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми розглядаємо загальнонаціональні карантини як винятковий крок, тому що вони нехтують існуючими можливостями задіяти кожного в базових і ефективних заходах (проти коронавірусу. - Ред.)", - сказав він.

Представник ВООЗ пояснив, що загальний режим ізоляції хоч і допоможе припинити поширення COVID-19 і розвантажити систему охорони здоров'я, супроводжуватиметься збитком для економіки, зростанням домашнього насильства і психічних проблем у населення. Клюге підкреслив, що рішучі дії проти епідемії не обов'язково повинні означати жорсткий карантин.

Також він заявив, що необхідно адаптувати тестування на COVID-19 і відстеження контактів заражених з метою зробити їх "більш цілеспрямованими для максимального впливу". Він зробив висновок, що просте розширення масштабів тестування більше не відповідає вимогам моменту.

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Водночас він сказав, що європейський регіон тепер переживає найпотужніше від початку епідемії поширення COVID-19.

"Європа - знову в епіцентрі епідемії", - додав Клюге.

Раніше в четвер європейський підрозділ ВООЗ повідомив, що кількість випадків коронавірусу в регіоні переступила позначку 10 млн. При цьому у сферу відповідальності цього підрозділу ВООЗ входить і Росія, і країни Центральної Азії - всього 53 держави.

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Топ коментарі

  • olele


    Гросмейстер Бендера@Lviv_UA_SU 6 ч

    Це ж який рівень писдеця в країні, якщо такі новини проходять майже непомітно.
    Мінфін закриває програму "Доступні ліки".
    Понад 2 млн 430 тисяч пацієнтів, які сьогодні лікуються за програмою "Доступні ліки", залишаться без доступу до цієї програми.
  • Володимир Вовкодав 6dedfd78
    Закройте все , поставьте замки , - Все в рамках конституции КС одобрит ,Это начало Конца.
  • Перехватчик
    Общенациональный карантин из-за COVID-19 должен быть лишь самой крайней мерой, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 4945
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