Новини • Е-декларації держслужбовців

Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження

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Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що доступ до електронної декларації буде у кожного українця 30 жовтня.

Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Е-декларування це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, сьогодні він поставлений під загрозу, і Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в тому числі буде доступ до декларацій "тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу".

"Впевнений, пане Президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які власне намагались приховати", - сказав Шмигаль, звертаючись до Володимира Зеленського.

Пізніше Шмигаль у телеграмі написав: "Рішення про розблокування системи Е-декларування підписав. Очікуємо швидке відновлення повноцінної роботи НАЗК".

На сайті Кабміну було опубліковано текст постанови.

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца будет уже с 30 октября, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5941
  • Andriy Kalnyshevsky
    А смысл "доступа к декларациям" за подделку которых теперь нет никакой ответственности)
  • Serhii 3ed11e2e
    Скажіть мені будь ласка:"На фуя мені,як громадянину,доступ до декларацій,котрі чиновники можуть правдиво не заповнювати .
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