Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження
Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Е-декларування це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, сьогодні він поставлений під загрозу, і Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків", - сказав Шмигаль.
Він додав, що в тому числі буде доступ до декларацій "тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу".
"Впевнений, пане Президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які власне намагались приховати", - сказав Шмигаль, звертаючись до Володимира Зеленського.
Пізніше Шмигаль у телеграмі написав: "Рішення про розблокування системи Е-декларування підписав. Очікуємо швидке відновлення повноцінної роботи НАЗК".
На сайті Кабміну було опубліковано текст постанови.