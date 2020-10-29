Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що доступ до електронної декларації буде у кожного українця 30 жовтня.

Про це він сказав на початку засідання РНБО 29 жовтня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Е-декларування це шлях до прозорості та доброчесності чиновників, сьогодні він поставлений під загрозу, і Кабінет Міністрів з ініціативи Президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників та політиків", - сказав Шмигаль.

Він додав, що в тому числі буде доступ до декларацій "тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу".

"Впевнений, пане Президент, там буде багато цікавого, зокрема в тих деклараціях, які власне намагались приховати", - сказав Шмигаль, звертаючись до Володимира Зеленського.

Пізніше Шмигаль у телеграмі написав: "Рішення про розблокування системи Е-декларування підписав. Очікуємо швидке відновлення повноцінної роботи НАЗК".

На сайті Кабміну було опубліковано текст постанови.