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Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані

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Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані
Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру декларацій, надіслало до Нацагентства з питань запобігання корупції вимогу вимкнути обладнання та видалити з нього інформацію про декларації.

Про це заявив адвокат "Алтаюру" Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Алтаюр" перебува у конфлікті з керівництвом НАЗК. Сервери компанії заарештовані у межах кримінальної справи. При цьому компанія посилається на рішення Конституційного Суду, який, серед іншого, скасував статтю, що передбачала право НАЗК зберігати та оприлюднювати декларації.

У зв’язку з цим, на думку підприємства, використання їхнього обладнання тепер не входить до законних повноважень НАЗК.

Через це "Алтаюр" вимагає припинити використання серверів, зокрема, вимкнути їх та видалити звідти інформацію про декларації, розірвати договір з підприємством-адміністратором реєстру.

Також товариство вимагає порушити питання повернення йому обладнання, яке наразі арештоване.

Аналогічний лист направили до підприємства-адміністратора.

Адвокат "Алтаюру" стверджує, що листи були надіслані до рішення Кабміну із наказом поновити роботу реєстру. Водночас, у фірмі вважають, що рішення Конституційного Суду є важливішим і не може замінюватись будь-яким іншим органом.

НАЗК з 2017 року орендувало у "Алтаюра" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    Ситуация выходит из под контроля. Бубочка полностью обосрался. Нужно вводить режим ЧС и просить Порошенко и Турчинова возглавить РНБО.
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 6407
  • Вася Шевченко f77d76ba
    прэлесно!
    вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
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