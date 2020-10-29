Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані

Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру декларацій, надіслало до Нацагентства з питань запобігання корупції вимогу вимкнути обладнання та видалити з нього інформацію про декларації.

Про це заявив адвокат "Алтаюру" Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Алтаюр" перебува у конфлікті з керівництвом НАЗК. Сервери компанії заарештовані у межах кримінальної справи. При цьому компанія посилається на рішення Конституційного Суду, який, серед іншого, скасував статтю, що передбачала право НАЗК зберігати та оприлюднювати декларації.

У зв’язку з цим, на думку підприємства, використання їхнього обладнання тепер не входить до законних повноважень НАЗК.

Через це "Алтаюр" вимагає припинити використання серверів, зокрема, вимкнути їх та видалити звідти інформацію про декларації, розірвати договір з підприємством-адміністратором реєстру.

Також товариство вимагає порушити питання повернення йому обладнання, яке наразі арештоване.

Аналогічний лист направили до підприємства-адміністратора.

Адвокат "Алтаюру" стверджує, що листи були надіслані до рішення Кабміну із наказом поновити роботу реєстру. Водночас, у фірмі вважають, що рішення Конституційного Суду є важливішим і не може замінюватись будь-яким іншим органом.

НАЗК з 2017 року орендувало у "Алтаюра" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.