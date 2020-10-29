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У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн

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У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн
Чоловік-пенсіонер судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, яка голосувала за зняття кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, придбав житло за 13 млн гривень. Знайшли це в його декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Bihus.Info із посиланням на декларацію чоловіка. Зараз декларація Сергія Завгороднього закрита від публічного доступу за рішенням КСУ від 27 жовтня.

Так, за повідомленням журналістів, Сергій Завгородній, який офіційно отримує тільки пенсію від Пенсійного фонду в Москві (він громадянин Росії) у липні 2020 року зміг придбати 3-кімнатну квартиру в київському престижному комплексі "Новопечерські липки".

Два роки тому Завгородній вже купував квартиру у тому ж комплексі. Тоді квартира на 54 квадратні метри, яка коштує приблизно 4 мільйони гривень, обійшлася пенсіонеру всього в 1,3 мільйона гривень.

Також серед офіційних доходів чоловіка 1,8 мільйона гривень від продажу іншої квартири на вул. Драгомирова і 700 тис. гривень від продажу автомобіля. Водночас після продажу старої машини, Сергій Завгородній зміг чи не відразу придбати новий BMW X4 за 1.6 мільйонів гривень наприкінці 2019 року.

Сама ж суддя КС Ірина Завгородня, згідно з її декларацією за 2019, має 4 мільйони гривень зарплати за 2019 рік. Ще 3 мільйони їй подарувала 81-річна мати. Також готівкою суддя має 120000 доларів і 2.8 мільйонів гривень

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Топ коментарі

  • aleks kyb
    По решению военного требунала - растрел на месте. Всех судей КС.
  • Николай Влад
    Конституционный суд Украины фактически вынес решение, что борьба с коррупцией противоречит Конституции Украины.
    Тем самым, официально КС именем Украины узаконил коррупцию на всей территории Украины.
    Дожились.
  • VOLVO XC 70
    МУЖ ВОЕННЫЙ ОФИЦЕР ГРУ МО РФ.. ПЕНСИОНЭР ПИОНЭР И РЕЗИДЕНТ РАЗВЕДКИ только черт Баканов не в курсе.. судья матушка работала шахтером все 81 год год свой жизни не пила не ела и не справляла нужду чтобы собрать доченьке 3 ляма гривен... продал машину б-у за 700 тысяч грн. а купил новую за 1 млн 600 тысяч грн..... такое только в совке и пост совке возможно.. вас что то еще удивляет НЕТ РЕБЯТА ТОЛЬКО ВЕШАТЬ УБИВАТЬ И ПРИЧЕМ ВСЕХ СКОПОМ И МАМУ 81 ГОДА И МУЖА ПИОНЭРА И ВСЕ СОБАЧЕК ЖУЧЕК ИМ ЫШЕК И КОТОВ И даже блох...
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