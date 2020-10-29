У громадянина РФ, чоловіка-пенсіонера судді КСУ Завгородньої, яка скасувала покарання за брехню в декларації, знайшли квартиру в елітній новобудові Києва за 13 млн грн

Чоловік-пенсіонер судді Конституційного суду Ірини Завгородньої, яка голосувала за зняття кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях, придбав житло за 13 млн гривень. Знайшли це в його декларації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти Bihus.Info із посиланням на декларацію чоловіка. Зараз декларація Сергія Завгороднього закрита від публічного доступу за рішенням КСУ від 27 жовтня.

Так, за повідомленням журналістів, Сергій Завгородній, який офіційно отримує тільки пенсію від Пенсійного фонду в Москві (він громадянин Росії) у липні 2020 року зміг придбати 3-кімнатну квартиру в київському престижному комплексі "Новопечерські липки".

Два роки тому Завгородній вже купував квартиру у тому ж комплексі. Тоді квартира на 54 квадратні метри, яка коштує приблизно 4 мільйони гривень, обійшлася пенсіонеру всього в 1,3 мільйона гривень.

Також серед офіційних доходів чоловіка 1,8 мільйона гривень від продажу іншої квартири на вул. Драгомирова і 700 тис. гривень від продажу автомобіля. Водночас після продажу старої машини, Сергій Завгородній зміг чи не відразу придбати новий BMW X4 за 1.6 мільйонів гривень наприкінці 2019 року.

Сама ж суддя КС Ірина Завгородня, згідно з її декларацією за 2019, має 4 мільйони гривень зарплати за 2019 рік. Ще 3 мільйони їй подарувала 81-річна мати. Також готівкою суддя має 120000 доларів і 2.8 мільйонів гривень