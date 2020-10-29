Окупаційна влада закликає кримчан не використовувати воду з батарей
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
"Забір води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення. Вода з системи опалення може стати причиною інфекційного зараження людей навіть при простому митті посуду. Крім цього, забирання води з батарей і труб призводить до перерв теплопостачання і збільшення вартості тарифу на опалення", - сказано в повідомленні "Кримтеплокомуненерго".
В "Кримтеплокомуненерго" заявили, що вже є факти незаконного споживання такої технічної води із систем опалення для побутових потреб.
"Злив теплоносія веде до негативних наслідків і для самих жителів - порушується тепловий і гідравлічний режим системи теплопостачання, що тягне за собою погіршення комфортних температурних умов у житлових приміщеннях. При зливі води з системи опалення знижується температурний режим у всіх сусідніх квартирах. Крім того, мережева вода не є питною, може бути небезпечною в епідеміологічному і радіологічному відношенні", - підкреслив гендиректор "Кримтеплокомуненерго" Віктор Дойчев.
Глава "Кримтеплокомуненерго" пообіцяв, що під час опалювального сезону всі підозрілі квартири перевірятимуть на предмет самовільного підключення та незаконного використання мережевої води.
"Особи, в чиїх будинках будуть виявлені факти користування мережевою водою, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності і покарані накладенням штрафів із зобов'язанням ліквідації незаконних врізок у систему опалення", - сказано в повідомленні.