Слідкуйте за оновленнями на сайті, - МЗС звернувся до українців, які планують відвідати закриту для наших громадян Білорусь
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
"Рекомендуємо громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, слідкувати за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua та, у разі потреби, звертатися на цілодобову "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі дипвідомства підкреслили, що обмеження (на в'їзд) не поширюються на співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами, водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, а також членів поїзних бригад міжнародного залізничного сполучення.
Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Білорусь ввела обмеження на в'їзд на кордоні з Україною через Covid-19.
Крім того, Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що тимчасово обмежується в'їзд на територію республіки через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі.