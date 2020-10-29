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Слідкуйте за оновленнями на сайті, - МЗС звернувся до українців, які планують відвідати закриту для наших громадян Білорусь

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Слідкуйте за оновленнями на сайті, - МЗС звернувся до українців, які планують відвідати закриту для наших громадян Білорусь
Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які планують відвідування Білорусі, стежити за оновленням інформації на сайті міністерства і за необхідності звертатися на гарячу лінію українського посольства в Республіці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Рекомендуємо громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, слідкувати за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua та, у разі потреби, звертатися на цілодобову "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі дипвідомства підкреслили, що обмеження (на в'їзд) не поширюються на співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами, водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, а також членів поїзних бригад міжнародного залізничного сполучення.

Також дивіться: Білорусь закрила на в'їзд кордон з Україною, Польщею, Литвою і Латвією, - ЗМІ. ФОТО

Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Білорусь ввела обмеження на в'їзд на кордоні з Україною через Covid-19.

Крім того, Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що тимчасово обмежується в'їзд на територію республіки через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі.

Читайте також: Білорусь обмежила в'їзд з України через Covid-19, - Держприкордонслужба

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Топ коментарі

  • Николай Влад
    За чем там следить, и так всё понятно.
    Лукашенко решил создать резервацию-бантустан из Беларуси, закрыв границу с цивилизацией - Латвией, Литвой, Польшей и Украиной, оставив открытую границу с ордой-рашкой.
  • Грета Тумблер
    Там очевидно будут публиковать список мест где можно получить дубиной по голове от людей в балаклавах и без опознавательных знаков?
  • 5 копійок
    Кому потрібна та Бульборусь з хороводами?
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