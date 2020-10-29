Слідкуйте за оновленнями на сайті, - МЗС звернувся до українців, які планують відвідати закриту для наших громадян Білорусь

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям, які планують відвідування Білорусі, стежити за оновленням інформації на сайті міністерства і за необхідності звертатися на гарячу лінію українського посольства в Республіці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Рекомендуємо громадянам, які планують подорож до Республіки Білорусь, слідкувати за оновленням інформації на сайті tripadvisor.mfa.gov.ua та, у разі потреби, звертатися на цілодобову "гарячу лінію" Посольства України в Білорусі (+375) 25 60 311 84 або МЗС України: (+38) 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі дипвідомства підкреслили, що обмеження (на в'їзд) не поширюються на співробітників дипломатичних представництв і консульських установ, документованих дипломатичними і службовими паспортами, водіїв транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, а також членів поїзних бригад міжнародного залізничного сполучення.

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Раніше спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що Білорусь ввела обмеження на в'їзд на кордоні з Україною через Covid-19.

Крім того, Держприкордонкомітет Білорусі повідомив, що тимчасово обмежується в'їзд на територію республіки через наземні пункти пропуску окремих категорій фізичних осіб з Латвії, Литви, Польщі.

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