Новини • Конституційна криза

Четверо суддів КСУ не підтримали рішення про неконституційність електронного декларування (оновлено)

30 76687
Четверо суддів КСУ не підтримали рішення про неконституційність електронного декларування (оновлено)
Судді Конституційного суду України Сергій Головатий і Василь Лемак висловили рішучу незгоду з рішенням колег про декриміналізацію помилкового декларування та про повноваження НАЗК. Ще двоє їхніх колег - Олег Первомайський і Віктор Колесник - просто проголосували проти.

Думки Головатого і Лемака оприлюднено на сайті КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Суддя Головатий називає безпідставною позицію КСУ, згідно з якою НАЗК нібито здійснює "контроль над судовою гілкою влади". Також він критикує рішення суду за те, що, виходячи з тези про нібито "контроль виконавчої влади над судовою гілкою влади", КСУ обмежив права і повноваження НАЗК, які не стосуються контрольних функцій органу.

Висновок суду про нібито неконституційність статті 366-1 КК про покарання за недостовірне декларування Головатий вважає юридично необґрунтованим.

Суддя Лемак також підкреслює, що рішення КСУ у цій справі є необґрунтованим. На його думку, це питання є політичним, і суд взагалі повинен був відмовитися від його розгляду.

Читайте також: Заступник голови КС Головатий не голосував за рішення про декларування та обґрунтував свою позицію

Також Лемак рішуче критикує рішення суду декриміналізувати недостовірне декларування і обмежити повноваження контролюючого органу - НАЗК.

Суддя зазначає, що контроль за майновим станом суддів і законністю їх доходів необхідний і не є втручанням в їхню діяльність або інструментом впливу на них.

Центр протидії корупції уточнює, що "вбивство електронного декларування" не підтримали ще двоє суддів КС - Олег Первомайський і Віктор Колесник.

Олег Первомайський - колишній доцент університету ім. Т. Шевченка, призначений у КС у вересні 2018 року за квотою "Народного фронту".

Віктор Колесник - колишній професор університету ім. Ярослава Мудрого, призначений Петром Порошенком у січні 2016 року.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Мар'ян Середа

    @MarianSereda

    ·6 ч

    Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

    Судьи КСУ Головатый и Лемак выступили против решений о декларировании и НАПК - Цензор.НЕТ 8228
  • Romk@
    А что там бородатая прошматроска Лещенко написал по чьей квоте назначены судьи голосовавшие против или Бубочка не одобрил?)))
  • Утилизация ватников
    Вот они и станут основой нового суда.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини