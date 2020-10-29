Мер Новгорода-Сіверського Бондаренко, який за попередніми даними знову перемагав на місцевих виборах, помер від COVID-19

Мер Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко помер від ускладнень захворювання на коронавірус. Бондаренко, за попередніми даними, перемагав на виборах мера.