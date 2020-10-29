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Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР

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Голову Конституційного Суду Тупицького викликали на допит, - ДБР
Слідчий Державного бюро розслідувань викликав на допит голову Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Слідчі ДБР розслідують низку кримінальних проваджень, у яких слідчим шляхом перевіряється голова Конституційного Суду України на причетність до скоєння злочинів у складі злочинної організації", - повідомив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Під час досудового розслідування вивчається вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів.

"Так, Голова КСУ перевіряється слідчим шляхом на участь у злочинній організації, скоєних в її складі злочинах, а також у вживанні заходів до приховування злочинів", - сказано в повідомленні.

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З цією метою слідчий Державного бюро розслідувань голову КСУ викликав для допиту на 02.11.2020 р.

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 1926
  • Alex Lodje
    Твое лицо, когда взял реванш на местных выборах:
    Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 5874
  • Николай Влад
    "Суд Камбиса", или "Сдирание кожи с продажного судьи" (1498 г.)- картина-диптих нидерландского художника Герарада Давида.

    На левой части диптиха изображён арест неправедного судьи.

    На правой части диптиха изображено, как палач сдирает с живого судьи кожу.

    Картина, написанная для зала судебных заседаний в ратуше города Брюгге, была призвана напоминать о необходимости судить справедливо.

    Председатель Конституционного Суда Тупицкий вызван на допрос, - ГБР - Цензор.НЕТ 9119
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