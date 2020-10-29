Луцький виборчком офіційно заявив, що на виборах мера міста відбудеться другий тур

В Луцьку відбудеться другий тур на виборах міського голови. У ньому зійдуться Ігор Поліщук та Богдан Шиба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Volynpost.com.

Сьогодні глава міськвиборчкому оголосив результати. У першому турі переміг кандидат від партії "За майбутнє" і колишній радник мера Ігор Поліщук з 32,47% голосів. На другому місці самовисуванець Богдан Шиба - 13,14% голосів.

За підсумками засідання, глава Луцької ТВК Марія Парфенюк оголосила про проведення другого туру виборів міського голови 15 листопада.

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