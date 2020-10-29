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Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства"

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Зеленським указом ввів в дію рішення РНБО: допуск НАЗК до всіх державних баз і ухвалення закону "про відновлення доброчесності конституційного судочинства"
Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 477/220 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 жовтня 2020 року "Про вжиття заходів для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства", яким увів у дію рішення, ухвалене на терміновому засіданні РНБО.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі президента.

У повідомленні наголошується: "У рішенні зазначається, що для відновлення нормативно-правового регулювання діяльності антикорупційних органів та довіри до конституційного судочинства Кабінет Міністрів має невідкладно вжити заходів щодо ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Також уряд має вирішити питання безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства з питань запобігання корупції до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, для отримання інформації, необхідної для виконання повноважень.

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Також рекомендовано вирішити питання щодо підготовки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту закону про відновлення доброчесності конституційного судочинства в інтересах народу України, який буде визначений Президентом як невідкладний.

Комісії з питань правової реформи рекомендовано активізувати діяльність із підготовки пропозицій щодо судової реформи.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на її секретаря. Указ набирає чинності з дня його опублікування".

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Открыть допуск к декларациям этих морд
    Зеленским указом ввел в действие решение СНБО: допуск НАПК ко всем базам и принятие закона "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства" - Цензор.НЕТ 2383
  • Николай Влад
    Дело не к кредите, а в существовании государства Украина.
    Завтра эти продажные и коррумпированные судьи за большой куш из Кремля примут решение например о неконституционности провозглашения акта Независимости Украины или что то подобное, или даже о например неконституционности отстранения Януковича от власти, итд...
    То же ничего не делать с ними, промолчать, пусть воротят, что хотят?
  • Игорь Монахов
    А.Садовий - Я не звик кидати слова на вітер. І кричати "вовки-вовки" даремно не люблю. Але дії Конституційного суду - це повномасштабний антиконституційний державний переворот. Розумію, що ці дії - лише частина сценарію. Нас чекають непрості часи.
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