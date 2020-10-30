"Стався колапс", - НАЗК заявляє, що рішення КС зупинило всі призначення в держоргани

Рішення Конституційного Суду України призвело до колапсу системи, коли жодне нове призначення на посаду не може відбутися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 29 жовтня повідомив "Громадському радіо" заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції Роман Сухоставець.

За його словами, перед призначенням на державну посаду є процедура спеціальної перевірки НАЗК. Він зазначив, що спеціальна процедура залишилася, але КСУ скасував статтю 12, яка регулювала питання можливості надання доступу до різних баз даних і реєстрів, завдяки яким НАЗК проводило спецперевірку.

"Якщо чиновник вперше йде на держслужбу, він подає кандидатську декларацію, якщо не вперше, НАЗК вивчає його попередні декларації. Інструментом для цього були бази даних і реєстри, до яких агентство мало доступ. Рішення КСУ перекреслило наш доступ до них. Зараз ми навіть не можемо направити письмовий запит тим чи іншим органам, щоб взяти інформацію про людину, яка потрібна для проведення спеціальної перевірки", - розповів він.

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Сухоставець пояснив, що без висновку НАЗК не можна призначити людину на посаду згідно із законом, оскільки процедура перевірки є обов'язковою.

"Насправді стався колапс, жодне призначення не може відбутися", - заявив він.

Категорії посад, за якими повинні проводити спецперевірки, - це держслужбовці категорії А і В, судді, прокурори, слідчі, голови ОДА, РДА і їхні заступники, керівники держпідприємств, частина людей - переможці місцевих виборів, зазначив Сухоставець.