Новини

Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з правової реформи

6 76012
Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з правової реформи
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів до складу Комісії з питань правової реформи консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій, що беруть участь у роботі Комісії з питань правової реформи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Глави держави, де опубліковано указ Президента №476/2020

Так, до складу консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій в Комісію з питань правової реформи увійдуть:

Сергій Гришко – член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)

Сара Лангенкамп – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)

Джессі Сеппала – заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Пітер Стафверфельдт – керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)

Олександра Яновська – аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).

Також читайте: Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів КС: текст законопроєкту

Разом з тим кількох членів Комісії президент звільнив: "Г.Бергмана, Р.Брійя, Ф.Льовеберга, О.Матіяш, С.Холмс, І.Чорногоренка, Р.Шихан, М.Шрьодера".

У червні 2019 року Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені п'ятим президентом Петром Порошенком Раду судової реформи, Конституційну комісію і інші.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • maravillo
    Мамкин стратег хоч читає, що підписує, чи йому тільки останню сторінку приносять?
  • Алексей Достоевский
    Ті думаеш он читать умеет?
    Зеленский своим указом изменил состав Комиссии по правовой реформе - Цензор.НЕТ 3617
  • Наталия Гончар
    Хтось має сумнів , що проводиться спецоперація по розвалу країни за часом Х-кінець виборів з пиловою завісою від Вовчиного опитування.
    1. Зрив розгляду бюджету до виборів в обмін на сладєнькую самохвльную промову Вовки.
    2. Відволікання уваги 5 питаннями від результату виборів.
    3. Ну прямо в час підведення підсумків провалу ЗЕлоної гидоти й НЕПЕРМОГИ ************ проголошення рішення КСУ.
    4. Зясовується що КСУ зробив розгляд подачі запиту від БЄНІ , який упорото веде карїну до дефолту.
    5. Вовка фальшиво кричить - ГРОШІВ НА БЮДЖЕТ НЕ ДАДУТЬ !!!! ВУЛІЦЯ РЕАГУВАТИМЕ!!!!
    доречі, проголошуючи це відчутно як воно мерзотне ковтає слину після кожної фрази "своєї"?заяви ( у нарика сохне в глотці від хвилювання) .
    А міточки які -
    1,Єрмак щось бзднув активно в перший післявиборчий день, зараз зник.
    2,********* зараз ні пари з уст про Україну .
    3.Якесь дивне напівіконсервне відчуття про призначення Арестовича.
    4. багато ще всього іншого, коли світу не до України .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини