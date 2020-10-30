Зеленський своїм указом змінив склад Комісії з правової реформи
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Глави держави, де опубліковано указ Президента №476/2020
Так, до складу консультантів і спостерігачів від міжнародних організацій в Комісію з питань правової реформи увійдуть:
Сергій Гришко – член Комісії з альтернативного вирішення спорів Міжнародної торгової палати (за згодою)
Сара Лангенкамп – начальник відділу з правоохоронних питань Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні (за згодою)
Джессі Сеппала – заступник керівника операційного департаменту Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)
Пітер Стафверфельдт – керівник Компонента з верховенства права Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (за згодою)
Олександра Яновська – аташе з політичних питань Представництва Європейського Союзу в Україні (за згодою).
Разом з тим кількох членів Комісії президент звільнив: "Г.Бергмана, Р.Брійя, Ф.Льовеберга, О.Матіяш, С.Холмс, І.Чорногоренка, Р.Шихан, М.Шрьодера".
У червні 2019 року Зеленський створив Комісію з питань правової реформи і ліквідував створені п'ятим президентом Петром Порошенком Раду судової реформи, Конституційну комісію і інші.