Єдиний реєстр е-декларацій, закритий після рішення КС, відновив свою роботу, - НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті реєстру.

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р доступ відновлений", - наголошується в повідомленні.

Доступ - за посиланням public.nazk.gov.ua.

Як повідомлялося, раніше на виконання рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ до реєстру декларацій був припинений.

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