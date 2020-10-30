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Єдиний реєстр е-декларацій, закритий після рішення КС, відновив свою роботу, - НАЗК

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Єдиний реєстр е-декларацій, закритий після рішення КС, відновив свою роботу, - НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції відновило роботу Єдиного державного реєстру електронних декларацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті реєстру.

"На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.10.2020 №1363-р доступ відновлений", - наголошується в повідомленні.

Доступ - за посиланням public.nazk.gov.ua.

Як повідомлялося, раніше на виконання рішення Конституційного суду України від 27.10.2020 №13-р/2020 доступ до реєстру декларацій був припинений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доступ до електронних декларацій буде у кожного українця вже з 30 жовтня, - Шмигаль підписав розпорядження

Топ коментарі

  • aleks kyb
    Твой суд бардак устроил. И дорога ему - в СИЗО.
  • Tierre
    Решение КС противозаконно - все судьи КС, колосовавшие за это решение должны провести остаток дней своих за решеткой с конфискацией имущества.

    PS Ну и кроме того - Кабмин не отменял противозаконное решенеи КС - просто издал ДРУГОЙ нормативный акт.
  • Oleg op
    А смысл работы реестра, чинуши могут писать в декларациях что угодно или слать всех в далёкое эротическое путешествие и им за это ничего не будет. Стаью то отменили.
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