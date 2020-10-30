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Двоє воїнів були поранені на Донбасі внаслідок обстрілів увечері 29 жовтня, - українська сторона в Тристоронній контактній групі

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Двоє воїнів були поранені на Донбасі внаслідок обстрілів увечері 29 жовтня, - українська сторона в Тристоронній контактній групі
Увечері 29 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі зафіксовано низку обстрілів, унаслідок яких було поранено двох українських військовослужбовців, а українська сторона використовувала контрольний механізм у рамках Тристоронньої контактної групи для повернення до режиму тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ.

"Сьогодні, 29 жовтня, в 20.40 було отримано інформацію про обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. Негайно через контрольний механізм, створений у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, українською стороною було повідомлено представників СММ ОБСЄ та заведено режим тиші на 21.00. Майже одночасно (о 21.41) отримано інформацію про обстріл на цьому ж напрямку з використанням РПГ. Був використаний той самий координаційний механізм і знову заведено режим тиші. О 21.45 отримано інформацію щодо поранення військовослужбовця одного з наших з’єднань", - наголошується в інформації.

Також 29 жовтня о 21.40 в районі Золотого-4 в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) дістав легке поранення ще один український військовослужбовець.

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"Зараз нашим пораненим військовослужбовцям надано кваліфіковану медичну допомогу, їхній стан задовільний", - зазначили в українській делегації.

Українська сторона направила письмову ноту на СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, вимагає негайної реакції Місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою змусити окупаційні збройні формування негайно припинити ескалацію збройного конфлікту і виконувати досягнуті домовленості. Збройні сили України вогонь не відкривали.

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Топ коментарі

  • Ivan573014
    Ну так оружие подвезли, состав ротируют. Нужно тренироваться на украинских беззащитных целях. Безопасные учения в боевых условиях, когда в ответ не стреляют. Можно легко выполнять боевые задачи и отрабатывать маневры. Донбасс усилиями Зеленского стал идеальным полигоном для подготовки российских боевиков.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    зеремирие продолжается
  • три - пятнадцать
    "Вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих, а украинская сторона использовала контрольный механизм в рамках Трехсторонней контактной группы для возвращения к режиму тишины"
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    "Немедленно через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, украинская сторона проинформировала представителей СММ ОБСЕ и был введен режим тишины на 21.00. Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. Был использован тот же координационный механизм и снова введен режим тишины. В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений"
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    хоть кто то может мне перевести ету зеленую ***** на любой язык?
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