Двоє воїнів були поранені на Донбасі внаслідок обстрілів увечері 29 жовтня, - українська сторона в Тристоронній контактній групі

Увечері 29 жовтня в зоні проведення ООС на Донбасі зафіксовано низку обстрілів, унаслідок яких було поранено двох українських військовослужбовців, а українська сторона використовувала контрольний механізм у рамках Тристоронньої контактної групи для повернення до режиму тиші.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці делегації України в ТКГ.

"Сьогодні, 29 жовтня, в 20.40 було отримано інформацію про обстріл з напрямку Ужівка на Водяне зі стрілецької зброї. Негайно через контрольний механізм, створений у рамках діяльності Тристоронньої контактної групи, українською стороною було повідомлено представників СММ ОБСЄ та заведено режим тиші на 21.00. Майже одночасно (о 21.41) отримано інформацію про обстріл на цьому ж напрямку з використанням РПГ. Був використаний той самий координаційний механізм і знову заведено режим тиші. О 21.45 отримано інформацію щодо поранення військовослужбовця одного з наших з’єднань", - наголошується в інформації.

Також 29 жовтня о 21.40 в районі Золотого-4 в результаті застосування противником БПЛА (скидання гранати ВОГ-25) дістав легке поранення ще один український військовослужбовець.

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"Зараз нашим пораненим військовослужбовцям надано кваліфіковану медичну допомогу, їхній стан задовільний", - зазначили в українській делегації.

Українська сторона направила письмову ноту на СММ ОБСЄ, в якій, зокрема, вимагає негайної реакції Місії ОБСЄ на поточну ситуацію на лінії розмежування з метою змусити окупаційні збройні формування негайно припинити ескалацію збройного конфлікту і виконувати досягнуті домовленості. Збройні сили України вогонь не відкривали.