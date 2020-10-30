Новини • Місцеві вибори-2020

У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко

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У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко
Один із керівників партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко натякнув про кадрові ротації голів облдержадміністрацій і в уряді найближчим часом.

"Наскільки я поінформований, є проєкти кадрових рішень і скоро вони будуть оприлюднені ... Там, де за системою показників, немає серйозних результатів глав ОДА, я думаю, що будуть рішення прийняті", - сказав Корнієнко в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, відповідаючи на питання, чи мають під собою підстави розмови про ротації голів облдержадміністрацій, членів Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Корнієнка, партія теж зробить висновки за підсумками виборчої кампанії на місцевих виборах.

"У січні будуть партійні з'їзди і ми там будемо ухвалювати певні кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - зазначив глава партії.

За словами Корнієнка, в кінці березня мають відбутися довибори в тих округах, де народних депутатів обрали до місцевих органів влади.

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Він також повідомив, що народні депутати з фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович та Ігор Колихаєв з великою ймовірністю достроково припинять свої повноваження у Верховній Раді, оскільки вони обрані до місцевих органів влади.

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    нужен чуваку опохмел, но без перебора.
    он видимо так и делает уже года полтора как.
  • Tamara Ilchenko
    Зелені навіть не вважають за потрібне маскувати це відверте порушення законів, так само, як нахабно робив свої ''робочі'' поїздки зеленський заради агітації за свою партію за рахунок бюджета. Більш аморальної і безсоромної влади в Україні, здається, і не було.
  • QAQ_Cherry UwU
    Ипать логика - губернатор не областными вопросами занимается, а работает тупо агитатором.. тупо агитатором на государственном обеспечении, используя при этом все возможные для него ресурсы и возможности..
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