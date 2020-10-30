У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Один із керівників партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко натякнув про кадрові ротації голів облдержадміністрацій і в уряді найближчим часом.

"Наскільки я поінформований, є проєкти кадрових рішень і скоро вони будуть оприлюднені ... Там, де за системою показників, немає серйозних результатів глав ОДА, я думаю, що будуть рішення прийняті", - сказав Корнієнко в ефірі телеканалу "1+1" увечері в четвер, відповідаючи на питання, чи мають під собою підстави розмови про ротації голів облдержадміністрацій, членів Кабінету міністрів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Корнієнка, партія теж зробить висновки за підсумками виборчої кампанії на місцевих виборах.

"У січні будуть партійні з'їзди і ми там будемо ухвалювати певні кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - зазначив глава партії.

За словами Корнієнка, в кінці березня мають відбутися довибори в тих округах, де народних депутатів обрали до місцевих органів влади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач

Він також повідомив, що народні депутати з фракції "Слуга народу" Зіновій Андрійович та Ігор Колихаєв з великою ймовірністю достроково припинять свої повноваження у Верховній Раді, оскільки вони обрані до місцевих органів влади.