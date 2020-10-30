У Франції запобігли збройному нападу на релігійному ґрунті - фанатик-ісламіст застрелений поліцією

У французькому Ліоні заарештували озброєного чоловіка, який був одягнений у традиційний афганський одяг, повідомляють місцеві ЗМІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

"У нього був 30-сантиметровий ніж і, схоже, він був готовий до дій", - цитують ЗМІ мера другого округу Ліона П'єра Олів'є.

Зазначають, що в даний момент підозрюваного допитують, після чого він буде направлений на психіатричне обстеження.

Раніше в четвер 29 жовтня озброєний ножем чоловік зайшов до церкви Нотр-Дам у Ніцці й убив сторожа і двох жінок. Всім були завдано ран у шию. Поліція швидко прибула до місця події і відкрила вогонь по терористові. Зараз нападник перебуває в одній із міських лікарень.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав подію актом ісламістського тероризму.

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